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07:23 (мск), источник: Интерфакс

Два пешехода погибли в результате аварии в Свердловской области

Екатеринбург. 14 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Автомобиль сбил двух пешеходов под Верхней Пышмой в Свердловской области, сообщает Управление ГИБДД России по региону.

«По предварительным данным, погибшие это парень и девушка примерно 20 лет. Один автомобиль их сбил, а второй проехал по ним», говорится в сообщении.

Дорожная авария произошла вечером в четверг. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Уже известен государственный номер автомобиля, который сбил пешеходов, ведется розыск. Сотрудники Госавтоинспекции также ищут очевидцев ДТП.

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