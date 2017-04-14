Два пешехода погибли в результате аварии в Свердловской области

«По предварительным данным, погибшие это парень и девушка примерно 20 лет. Один автомобиль их сбил, а второй проехал по ним», говорится в сообщении.

Дорожная авария произошла вечером в четверг. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Уже известен государственный номер автомобиля, который сбил пешеходов, ведется розыск. Сотрудники Госавтоинспекции также ищут очевидцев ДТП.