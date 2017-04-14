На юге Красноярского края утонул пожилой рыбак

В Минусинском районе пожилой рыбак погиб, провалившись под лед. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Трагедия произошла днем 13 апреля на реке Туба недалеко от Минусинска. Спасателям поступило сообщение, что на реке плывет льдина, за которую держится мужчина. Однако ему не удалось удержаться на поверхности. Приехавшие специалисты достали тело погибшего из воды.

По данным минусинского издания «Среда24», двое пенсионеров отправились рыбачить на лед Тубы. В какой-то момент льдина под ногами рыбаков треснула и они упали в воду. Один пенсионер смог выбраться на берег и пытался вытащить своего товарища, подавая ему деревянные палки. Однако 74-летний рыбак не сумел выплыть из ледяной воды.

Накануне стало известно, что в Канске утонул 8-летний мальчик. Мальчик играл вместе со своим одноклассником в районе дорожного моста. Гуляя по набережной, дети решили пройтись по ледяному покрову. На расстоянии 20 метров от берега один из мальчиков упал в воду, но выплыть так и не смог. Тело ребенка пока не найдено.