Рецидивистка бросила чайник в лицо полицейскому под Верхнеуральском

Жительница Верхнеуральского района (Челябинская область) в очередной раз стала фигуранткой уголовного дела, бросив железный чайник в лицо нелюбимому полицейскому, — страж порядка не раз изобличал женщину в преступлениях, вызывая у нее обиду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в поселке Горбуновский, куда к 33-летней жительнице приехала следственно-оперативная группа, чтобы проверить поступившее сообщение о правонарушении. Среди стражей порядка оказался полицейский, который ранее привлекал женщину к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью граждан, а также кражи и угоны. Когда группа завершила работу и собралась уходить, пьяная хозяйка схватила металлический чайник и с силой швырнула его в лицо стражу порядка, на которого держала обиду.

«Полицейский успел уклониться от удара и не пострадал, однако женщина выполнила все действия, направленные на причинение ему телесных повреждений. Ее действия образуют состав части 1 статьи 318 УК РФ — “Применение насилия в отношении представителя власти”. Возбуждено уголовное дело», — рассказал старший следователь Ленинского межрайонного СО СУ СКР по Челябинской области Николай Морозниченко.

В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова.