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07:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

Беременная пермячка упала в яму на игровой площадке

Провал образовался недалеко от места, где она находилась с двухлетним сыном.

Жительница Перми упала в яму, которая образовалась на игровой площадке между домами на ул. Луначарского 21 и 23. По словам молодой женщины, находящейся на 9 месяце беременности, это произошло, когда её 2-летний сын катался с горки. Она не заметила, как почва под её ногами стала проваливаться, и она стала падать вниз.

«Это произошло неожиданно. Я, конечно, испугалась, — рассказала Елена Шихвинцева. — Главное для меня было — побыстрее выбраться из ямы. Нога начала вязнуть в глине, и маленький сын подошёл к краю провала, желая мне помочь. Страшно подумать, что могло случиться, если бы он упал. Глубина ямы, как я позже выяснила, — 1 метр. Рост Кирилла — 95 сантиметров».

По словам Елены, один из жильцов соседнего дома полагает, что яма на игровой площадке образовалась потому, что ранее на этом месте находились три люка. Два закрыли, а один засыпали 5-метровым слоем земли. Возможно, именно в этом месте грунт и осел.

В администрации города эту версию не подтверждают, но всё же говорят, что провал будет засыпан в течение суток. За состоянием детской площадки начали внимательно наблюдать.

«13 апреля в администрацию Ленинского района Перми поступил сигнал от УК “Центр” о провале грунта во дворе домов по ул. Луначарского, 21 и 23. На место тут же выехал специалист отдела благоустройства. Управляющей компании дали указание незамедлительно обеспечить безопасность жителей, оградив место провала сигнальной лентой, — пояснили корреспонденту “АиФ-Прикамье” в пресс-службе администрации Перми. — По предварительной информации, провал образовался из-за подмывания грунтов талыми водами».

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