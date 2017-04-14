Беременная пермячка упала в яму на игровой площадке
Провал образовался недалеко от места, где она находилась с двухлетним сыном.
Провал образовался недалеко от места, где она находилась с двухлетним сыном.
Жительница Перми упала в яму, которая образовалась на игровой площадке между домами на ул. Луначарского 21 и 23. По словам молодой женщины, находящейся на 9 месяце беременности, это произошло, когда её 2-летний сын катался с горки. Она не заметила, как почва под её ногами стала проваливаться, и она стала падать вниз.
«Это произошло неожиданно. Я, конечно, испугалась, — рассказала Елена Шихвинцева. — Главное для меня было — побыстрее выбраться из ямы. Нога начала вязнуть в глине, и маленький сын подошёл к краю провала, желая мне помочь. Страшно подумать, что могло случиться, если бы он упал. Глубина ямы, как я позже выяснила, — 1 метр. Рост Кирилла — 95 сантиметров».
По словам Елены, один из жильцов соседнего дома полагает, что яма на игровой площадке образовалась потому, что ранее на этом месте находились три люка. Два закрыли, а один засыпали 5-метровым слоем земли. Возможно, именно в этом месте грунт и осел.
В администрации города эту версию не подтверждают, но всё же говорят, что провал будет засыпан в течение суток. За состоянием детской площадки начали внимательно наблюдать.
«13 апреля в администрацию Ленинского района Перми поступил сигнал от УК “Центр” о провале грунта во дворе домов по ул. Луначарского, 21 и 23. На место тут же выехал специалист отдела благоустройства. Управляющей компании дали указание незамедлительно обеспечить безопасность жителей, оградив место провала сигнальной лентой, — пояснили корреспонденту “АиФ-Прикамье” в