Беременная пермячка упала в яму на игровой площадке

Жительница Перми упала в яму, которая образовалась на игровой площадке между домами на ул. Луначарского 21 и 23. По словам молодой женщины, находящейся на 9 месяце беременности, это произошло, когда её 2-летний сын катался с горки. Она не заметила, как почва под её ногами стала проваливаться, и она стала падать вниз.

«Это произошло неожиданно. Я, конечно, испугалась, — рассказала Елена Шихвинцева. — Главное для меня было — побыстрее выбраться из ямы. Нога начала вязнуть в глине, и маленький сын подошёл к краю провала, желая мне помочь. Страшно подумать, что могло случиться, если бы он упал. Глубина ямы, как я позже выяснила, — 1 метр. Рост Кирилла — 95 сантиметров».

По словам Елены, один из жильцов соседнего дома полагает, что яма на игровой площадке образовалась потому, что ранее на этом месте находились три люка. Два закрыли, а один засыпали 5-метровым слоем земли. Возможно, именно в этом месте грунт и осел.

В администрации города эту версию не подтверждают, но всё же говорят, что провал будет засыпан в течение суток. За состоянием детской площадки начали внимательно наблюдать.