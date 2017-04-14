В районе горнолыжного курорта «Шымбулак» сошли две лавины

Утром 14 апреля в районе горнолыжного курорта «Шымбулак» сошло две лавины, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя Алматинского городского эксплуатационного управления ГУ «Казселезащита» Рината Амиржанова.

Первая лавина сошла около 8.30 в районе автодороги Шымбулак — Ворота Туюксу. Ее объем составил 25 тысяч кубических метров. Повреждено пять столбов освещения. Из-за этого нет электричества в расположенном поблизости кафе. Пострадавших и жертв нет.

Вторая лавина сошла в 9.30 в районе плотины «Мынжылкы», что находится выше «Шымбулака». Ее объем составил 2500 кубических метра. В настоящее время ведутся работы по расчистке дороги Шымбулак — Ворота Туюксу. В них задействовано шесть человек и две единицы техники.

Перекрыта дорога от Медеу вверх и дорога на БАО, где лежит 1 метр 90 сантиметров снега.

Лавиноопасная ситуация будет сохраняться в горах Алматы до 17 апреля. Хождения по склонам запрещается.