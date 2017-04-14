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08:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Убийца-беспредельщик не разжалобил суд Приморья

Вступил в силу приговор жителю Лесозаводска, осужденному за убийство таксиста, похищение оружия, кражу и угон, сообщает ИА Дейта.

ИА Дейта уже не раз писало об этом резонансном деле. В начале февраля Кировский суд вынес приговор ранее судимому жителю Лесозаводска. Как установлено в суде, фигурант похитил из дома сожительницы ружье и боеприпасы к нему, а также 15 тыс. рублей, принадлежащие её отцу.

Чтобы продать похищенное оружие, он отправился на такси в Уссурийск. В ссоре, возникшей по дороге с водителем такси, злоумышленник выстрелил в него. Труп мужчины он оставил в лесу, а сам сел за руль автомобиля убитого, чтобы добраться до Уссурийска.

По пути следования фигурант не справился с управлением и съехал в кювет. Злоумышленник был задержан спустя некоторое время, похищенное ружье изъято правоохранителями.

Признав подсудимого виновным, суд приговорил его к 18 годам лишения свободы особого режима. Не согласившись с таким решением, осужденный обжаловал приговор.

Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу осужденного — без удовлетворения.

Вилитари Филатов.

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