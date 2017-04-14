Первые кражи велосипедов прошли в Новосибирске

10 апреля в полицию обратились жительница квартиры по улице Комсомольской. Женщина сообщила полицейским, что из ее квартиры неизвестным были похищены два велосипеда. Ущерб составил 7 тысяч рублей.

Полиция задержала подозреваемого — 30-летнего мужчину. Как выяснили оперативники, похищенное подозреваемый успел продать.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража). В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.