Первые кражи велосипедов прошли в Новосибирске
10 апреля мужчина украл из дома в Кировском районе два велосипеда, сообщает
10 апреля мужчина украл из дома в Кировском районе два велосипеда, сообщает
10 апреля в полицию обратились жительница квартиры по улице Комсомольской. Женщина сообщила полицейским, что из ее квартиры неизвестным были похищены два велосипеда. Ущерб составил 7 тысяч рублей.
Полиция задержала подозреваемого — 30-летнего мужчину. Как выяснили оперативники, похищенное подозреваемый успел продать.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража). В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.