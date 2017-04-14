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08:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии река отрезала село от цивилизации

Под угрозой затопления оказалось село Габдюково.

В Башкирии река Инзер размыла единственную дорогу из села Габдюково, — сообщает ГТРК «Башкортостан».

По словам местных жителей на горной реке образовался ледовый затор. Из-за этого вода перелилась через пойму. Испуганные жители села организовали круглосуточное дежурство.

— Единственную дорогу из села затопило. Сейчас выбраться отсюда возможно только на электричке. Надеемся, нам помогут, — рассказывает местная жительница.

Напомним, что на днях талыми водами затопило улицу в селе Раевка, что в Альшеевском районе республики.

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