В Башкирии река отрезала село от цивилизации

В Башкирии река Инзер размыла единственную дорогу из села Габдюково, — сообщает ГТРК «Башкортостан».

По словам местных жителей на горной реке образовался ледовый затор. Из-за этого вода перелилась через пойму. Испуганные жители села организовали круглосуточное дежурство.

— Единственную дорогу из села затопило. Сейчас выбраться отсюда возможно только на электричке. Надеемся, нам помогут, — рассказывает местная жительница.

Напомним, что на днях талыми водами затопило улицу в селе Раевка, что в Альшеевском районе республики.