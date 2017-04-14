В Башкирии река отрезала село от цивилизации
Под угрозой затопления оказалось село Габдюково.
Под угрозой затопления оказалось село Габдюково.
В Башкирии река Инзер размыла единственную дорогу из села Габдюково, — сообщает ГТРК «Башкортостан».
По словам местных жителей на горной реке образовался ледовый затор.
— Единственную дорогу из села затопило. Сейчас выбраться отсюда возможно только на электричке. Надеемся, нам помогут, — рассказывает местная жительница.
Напомним, что на днях талыми водами затопило улицу в селе Раевка, что в Альшеевском районе республики.