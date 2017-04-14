СК: тело младенца обнаружено в подполе дома в Починковском районе
По предварительным данным, мать родила ребенка дома, который вскоре умер.
По предварительным данным, мать родила ребенка дома, который вскоре умер.
Тело младенца обнаружено в подполе частного жилого дома в Починковском районе, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.
По версии следствия, в первых числах апреля 37-летняя женщина родила дома ребенка. Вскоре у нее резко ухудшилось состояние здоровья, а через некоторое время она обнаружила, что младенец не дышит. Роженица завернула тело ребенка в пакет и спрятала в подполе дома.
10 апреля женщина поступила в больницу, где врачи определили, что на днях у нее были роды. При осмотре ее дома было обнаружено тело малыша. Для установления времени и причин смерти ребенка назначена