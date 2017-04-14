СК: тело младенца обнаружено в подполе дома в Починковском районе

Тело младенца обнаружено в подполе частного жилого дома в Починковском районе, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, в первых числах апреля 37-летняя женщина родила дома ребенка. Вскоре у нее резко ухудшилось состояние здоровья, а через некоторое время она обнаружила, что младенец не дышит. Роженица завернула тело ребенка в пакет и спрятала в подполе дома.