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08:30 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

СК: тело младенца обнаружено в подполе дома в Починковском районе

По предварительным данным, мать родила ребенка дома, который вскоре умер.

Тело младенца обнаружено в подполе частного жилого дома в Починковском районе, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, в первых числах апреля 37-летняя женщина родила дома ребенка. Вскоре у нее резко ухудшилось состояние здоровья, а через некоторое время она обнаружила, что младенец не дышит. Роженица завернула тело ребенка в пакет и спрятала в подполе дома.

10 апреля женщина поступила в больницу, где врачи определили, что на днях у нее были роды. При осмотре ее дома было обнаружено тело малыша. Для установления времени и причин смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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