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10:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вячеслав Шпорт поручил проверить хабаровский НПЗ на источник сильного бензольного запаха

В данный момент проводится проверка, призванная выявить виновника загрязнения воздуха в дальневосточной столице.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 апреля, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил специалистам провести проверку на хабаровском НПЗ для выявления источника бензольного запаха. Результаты исследования, которые должны выявить причину загрязнения воздуха, станут известны в ближайшее время, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Вячеслав Шпорт, оперативно отреагировав на сложившуюся проблему с сильным бензольным запахом, в эфире «Авторадио» рассказал о планах по ликвидации последствий происшествия.

Факт неприятного запаха, который могли ощущать жители Хабаровска, стал причиной для созыва внеочередного совещания, в ходе которого были приняты решения по поиску источника неприятного запаха. Как рассказал Вячеслав Шпорт, в данный момент специалисты работают на территории хабаровского нефтеперерабатывающего завода, и совсем скоро могут стать известны причины возникновения неприятного запаха.

— Такой запах появился сегодня ближе к утру. Я сразу же дал поручение своему заместителю по природным ресурсам, чтобы было организовано совещание и проведены замеры. Сейчас лаборатория, которая проводит проверку, выдаст нам свои результаты, и уже после мы будем принимать меры. В первую очередь мы пошли на нефтезавод, решили сначала проверить там, поскольку запах точно бензольный. Специалисты уже провели все замеры и, когда лаборатория озвучит вывод, можно будет говорить о причинах возникновения запаха, — сообщил Вячеслав Шпорт.

Напомним, утром 14 апреля жители Хабаровска ощутили неприятный запах нефтепродуктов. Как предположил дальневосточный эколог Виктор Сайков, источать столь сильный запах может несколько источников, но в большей мере подозрение падает на НПЗ или организации, занимающиеся выпаркой нефтяных цистерн.

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