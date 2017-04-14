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08:48 (мск), источник: УралПолит.ру

Полиция Екатеринбурга задержала хулигана, прыгавшего полуголым по крышам машин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге задержан хулиган, прыгавший по машинам во дворе на улице Конотопской.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, Железнодорожный районный суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного ареста на 5 суток.

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О том, что мужчина в носках и шортах в ночь на 13 апреля прыгал по крышам припаркованных автомобилей, очевидцы сообщали в социальных сетях. От действий хулигана пострадали девять автомобилей.

«Сотрудниками полиции решается вопрос о привлечении данного гражданина к установленной законом ответственности за повреждение чужого имущества. Грозит ли ему административное или уголовное преследование будет зависеть от точной суммы причиненного потерпевшим ущерба», — сообщают в пресс-службе ведомства.

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