Полиция Екатеринбурга задержала хулигана, прыгавшего полуголым по крышам машин

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, Железнодорожный районный суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного ареста на 5 суток.

О том, что мужчина в носках и шортах в ночь на 13 апреля прыгал по крышам припаркованных автомобилей, очевидцы сообщали в социальных сетях. От действий хулигана пострадали девять автомобилей.