Полиция Екатеринбурга задержала хулигана, прыгавшего полуголым по крышам машин
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге задержан хулиган, прыгавший по машинам во дворе на улице Конотопской.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге задержан хулиган, прыгавший по машинам во дворе на улице Конотопской.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в
О том, что мужчина в носках и шортах в ночь на 13 апреля прыгал по крышам припаркованных автомобилей, очевидцы сообщали в социальных сетях. От действий хулигана пострадали девять автомобилей.
«Сотрудниками полиции решается вопрос о привлечении данного гражданина к установленной законом ответственности за повреждение чужого имущества. Грозит ли ему административное или уголовное преследование будет зависеть от точной суммы причиненного потерпевшим ущерба», — сообщают в