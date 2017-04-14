В Екатеринбурге задержали трех оперативников ОБЭП

13 апреля 2017 года в Екатеринбурге задержали трех сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Об этом «Уралинформбюро» сообщил собственный источник, близкий к силовым структурам.

Сначала по подозрению в превышении должностных полномочий взяли оперативника, работающего в отделении ОБЭП по выявлению преступлений на потребительском рынке, в АПК и сфере защиты интеллектуальной собственности. Следует отметить, что он был связан с подследственным основателем клуба единоборств «Храбр» Никитой Мальцевым (обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере).

Спустя некоторое время силовики задержали еще двух оперативников, работающих в отделении по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства (базируются в здании отдела полиции № 5 на улице Сакко и Ванцетти). Их взяли с поличным при получении взятки.