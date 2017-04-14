В Екатеринбурге за ночь сгорели 4 машины

В ночь на 14 апреля 2017 года в Екатеринбурге полыхали 4 автомобиля, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Первое сообщение поступило в 00.17. На Авиационной загорелась «Газель». Пожар был потушен через полчаса. У машины поврежден кузов.

Спустя час на Белинского полыхал ВАЗ-2104. Огонь потушили до прибытия пожарных. У «четверки» поврежден салон.

В три часа ночи огнеборцы выехали на улицу Патриса Лумумбы. Однако к их прибытию ВАЗ-2108 выгорел полностью.

Еще одна машина примерно в то же время горела на улице Бакинских Комиссаров. У Lada Priora поврежден моторный отсек.