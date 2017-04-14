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08:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге за ночь сгорели 4 машины

Три легковушки и «Газель».

В ночь на 14 апреля 2017 года в Екатеринбурге полыхали 4 автомобиля, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Первое сообщение поступило в 00.17. На Авиационной загорелась «Газель». Пожар был потушен через полчаса. У машины поврежден кузов.

Спустя час на Белинского полыхал ВАЗ-2104. Огонь потушили до прибытия пожарных. У «четверки» поврежден салон.

В три часа ночи огнеборцы выехали на улицу Патриса Лумумбы. Однако к их прибытию ВАЗ-2108 выгорел полностью.

Еще одна машина примерно в то же время горела на улице Бакинских Комиссаров. У Lada Priora поврежден моторный отсек.

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