В Екатеринбурге за ночь сгорели 4 машины
Три легковушки и «Газель».
Три легковушки и «Газель».
В ночь на 14 апреля 2017 года в Екатеринбурге полыхали 4 автомобиля, сообщили «Уралинформбюро» в
Первое сообщение поступило в 00.17. На Авиационной загорелась «Газель». Пожар был потушен через полчаса. У машины поврежден кузов.
Спустя час на Белинского полыхал ВАЗ-2104. Огонь потушили до прибытия пожарных. У «четверки» поврежден салон.
В три часа ночи огнеборцы выехали на улицу Патриса Лумумбы. Однако к их прибытию ВАЗ-2108 выгорел полностью.
Еще одна машина примерно в то же время горела на улице Бакинских Комиссаров. У Lada Priora поврежден моторный отсек.