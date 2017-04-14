За огромную взятку в 60 млн рублей кубанский экс-полицейский получил условный срок

Такой срок стал итогом возникновения различных квалификаций преступления у обвинения и судей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Ленинским районным судом г. Краснодара к 4 годам лишения свободы условно осужден Николай Пасиков.

Пасиков обвинялся в том, что, будучи заместителем начальника отдела противодействия налоговым преступлениям управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Краснодарскому краю получил взятку 60 миллионов рублей от предпринимателя за прекращение проверок его деятельности.

С учетом того, что для совершения указанного преступления Пасиков использовал свое служебное положение, а также авторитет службы и возможности занимаемой должности, обвинением его действия квалифицированы как взятка в особо крупном размере.

Государственный обвинитель поддержал эту квалификацию, однако суд при оценке тех же обстоятельств, которые установлены в ходе расследования уголовного дела, посчитал, что действия полицейского являются мошенничеством.

С учетом тяжести совершенного преступления, ввиду его особой общественной опасности, последствий в виде подрыва авторитета органов государственной власти государственный обвинитель просил суд назначить полицейскому наказание в виде 10 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 60 миллионов рублей в доход государства.