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08:49 (мск), источник: РИА Новости

На Украине заявили о задержании подозреваемого в терроризме россиянина

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости. Украинская полиция заявляет, что задержала в Киевской области гражданина России с оружием и взрывчаткой и проверяет версию о его возможном участии в подготовке террористических актов.

«Во время отработки территории Киева и области правоохранители задержали 33-летнего гражданина Российской Федерации. По месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли оружие, тротиловую шашку, начинённую металлическими болтами, отмычки и наркотики», — сообщает пресс-служба национальной полиции Украины со ссылкой на главу Нацполиции Сергея Князева.

По его словам, гражданин РФ задержан, в настоящее время проверяется способ и законность пересечения границы задержанным, цели приезда на территорию Украины. Кроме того, проверяется версия об участии фигуранта в подготовке террористических актов или диверсии, а также наличие сообщников и заказчиков, сообщает полиция.

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