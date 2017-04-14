В Уфе на кладбище застряла процессия с покойником

Похоронная процессия застряла на Северном кладбище на подступах к могиле в минувший четверг, 13 апреля.

— Бардак творится страшный, — рассказал агент похоронной конторы Рустем С. — На кладбище на пригорке открыли новый сектор, талая вода с пригорка стекает прямо на дорогу. Вчера хоронили, заехали в час дня, а выбрались только к пяти вечера. Застряли намертво! Трактором нас тащили, вообще беда.

Рустем выложил фото непролазной грязи в соцсети.

Родственники усопшего страшно возмущались — им пришлось месить грязь по колено наравне с работниками похоронной службы. По словам мужчины, они собираются написать жалобу властям.