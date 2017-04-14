Взрыв в таганрогской пятиэтажке произошел из-за действий одного из жильцов
Взрыв в пятиэтажном доме на улице Шаумяна в Таганроге произошел
Взрыв в пятиэтажном доме на улице Шаумяна в Таганроге произошел
По информации областных властей, материальная помощь в размере 1 млн рублей выделена только семье погибшей девушки.
О выплате близким второй жертвы взрыва не сообщается.
Напомним, по факту происшествия в пятиэтажке на улице Шаумяна возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум лицам или более лицам).
Причины взрыва устанавливаются.