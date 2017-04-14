Взрыв в таганрогской пятиэтажке произошел из-за действий одного из жильцов

Из-за взрыва, который произошел 9 апреля в одной из квартир на пятом этаже дома, погибли ее хозяин и девушка, два человека пострадали.

По информации областных властей, материальная помощь в размере 1 млн рублей выделена только семье погибшей девушки.

О выплате близким второй жертвы взрыва не сообщается.

Напомним, по факту происшествия в пятиэтажке на улице Шаумяна возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум лицам или более лицам).

Причины взрыва устанавливаются.