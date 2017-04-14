Директор фирмы присвоил 400 тысяч рублей коммунальных платежей

Прокуратура Дзержинского района г. Перми направила в суд уголовное дело в отношении 47-летнего директора коммунальной организации «АС-СтройСервис», похитившего более 400 тысяч рублей, перечисленных за коммунальное обслуживание дома по ул. Пожарского, 14, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый с января по май 2016 года получал по договору ежемесячную абонентскую плату по 100 тысяч рублей за оказание услуг по содержанию многоквартирного дома по ул. Пожарского, 14. При этом в отчётах он предоставлял подложные документы по затратам. Однако в действительности никакие работы по дому не производились, а денежные средства присваивал директор.

За совершение данного преступления Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.