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09:29 (мск), источник: АиФ Прикамье

Директор фирмы присвоил 400 тысяч рублей коммунальных платежей

Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура Дзержинского района г. Перми направила в суд уголовное дело в отношении 47-летнего директора коммунальной организации «АС-СтройСервис», похитившего более 400 тысяч рублей, перечисленных за коммунальное обслуживание дома по ул. Пожарского, 14, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый с января по май 2016 года получал по договору ежемесячную абонентскую плату по 100 тысяч рублей за оказание услуг по содержанию многоквартирного дома по ул. Пожарского, 14. При этом в отчётах он предоставлял подложные документы по затратам. Однако в действительности никакие работы по дому не производились, а денежные средства присваивал директор.

За совершение данного преступления Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

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