Крымские пограничники задержали буксир из Италии
В Крыму задержано итальянское судно под флагом Мальты, нарушившее государственную границу РФ. Об этом сообщила
В Крыму задержано итальянское судно под флагом Мальты, нарушившее государственную границу РФ. Об этом сообщила
Буксир «Аран», приписанный к итальянскому порту Валетта нарушил государственную границу России в акватории Азовского моря. Навстречу нарушителю выдвинулся сторожевой катер Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. На борту остановленного иностранного судна находились капитан и шесть членов экипажа — граждане Хорватии, Словении, Черногории.
— Пограничники объяснили команде, что нарушен порядок следования от внешней границы территориального моря РФ, — рассказал сотрудник
Сотрудники отдела дознания Погрануправления возбудили дело об административном правонарушении в отношении владельца буксира — юридической компании Ocean kopep D.O.O., а также его капитана. В результате на