Крымские пограничники задержали буксир из Италии

Буксир «Аран», приписанный к итальянскому порту Валетта нарушил государственную границу России в акватории Азовского моря. Навстречу нарушителю выдвинулся сторожевой катер Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. На борту остановленного иностранного судна находились капитан и шесть членов экипажа — граждане Хорватии, Словении, Черногории.

— Пограничники объяснили команде, что нарушен порядок следования от внешней границы территориального моря РФ, — рассказал сотрудник пресс-службы погрануправления ФСБ РФ по РК Артем Земцов. — Судно было доставлено на якорную стоянку в порт Керчь, и на него наложен арест до вынесения административного решения.