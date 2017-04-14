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09:38 (мск), источник: "Российская газета"

Крымские пограничники задержали буксир из Италии

В Крыму задержано итальянское судно под флагом Мальты, нарушившее государственную границу РФ. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Буксир «Аран», приписанный к итальянскому порту Валетта нарушил государственную границу России в акватории Азовского моря. Навстречу нарушителю выдвинулся сторожевой катер Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. На борту остановленного иностранного судна находились капитан и шесть членов экипажа — граждане Хорватии, Словении, Черногории.

— Пограничники объяснили команде, что нарушен порядок следования от внешней границы территориального моря РФ, — рассказал сотрудник пресс-службы погрануправления ФСБ РФ по РК Артем Земцов. — Судно было доставлено на якорную стоянку в порт Керчь, и на него наложен арест до вынесения административного решения.

Сотрудники отдела дознания Погрануправления возбудили дело об административном правонарушении в отношении владельца буксира — юридической компании Ocean kopep D.O.O., а также его капитана. В результате на компанию-владельца и капитана наложен штраф по части 1 статьи 18.1 КоАП РФ на общую сумму 430 тысяч руб.

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