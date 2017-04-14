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09:26 (мск), источник: АиФ Самара

В Смышляевке на затопленном участке дороги заглох мотор УАЗа

В Смышляевке спасали водителя внедорожника, у которого на затопленном из-за разлива реки Падовки участке дороги заглох двигатель.

Застрявшую в воде машину вытащили, прицепив буксировочным тросом к грузовику «Урал», сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

В четверг, 13 апреля, в Волжском районе, 45-летний водитель автомобиля УАЗ Патриот решил проехать затопленный в результате разлива реки Падовки участок дороги под железнодорожным мостом в Смышляевке. Однако попытка оказалась неудачной — под мостом двигатель внедорожника заглох. Выйти из машины водитель не решился из-за сильного течения, которое ставило под угрозу его жизнь. При этом уровень реки продолжал подниматься, и вода стала проникать в салон автомобиля.

Для эвакуации автомобиля с человеком в 11:29 к месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд Самарской области. Два спасателя, надев гидрокостюмы, дошли до застрявшей машины и зацепили буксировочный трос. В 12:52 спасательная операция благополучно завершилась — автомобиль «Урал» вытянул УАЗ на сухое место.

Спасательные работы проводились совместно с сотрудниками МЧС.

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