В Смышляевке на затопленном участке дороги заглох мотор УАЗа
В Смышляевке спасали водителя внедорожника, у которого на затопленном
В Смышляевке спасали водителя внедорожника, у которого на затопленном
Застрявшую в воде машину вытащили, прицепив буксировочным тросом к грузовику «Урал», сообщает
В четверг, 13 апреля, в Волжском районе, 45-летний водитель автомобиля УАЗ Патриот решил проехать затопленный в результате разлива реки Падовки участок дороги под железнодорожным мостом в Смышляевке. Однако попытка оказалась неудачной — под мостом двигатель внедорожника заглох. Выйти из машины водитель не решился
Для эвакуации автомобиля с человеком в 11:29 к месту происшествия был направлен
Спасательные работы проводились совместно с сотрудниками МЧС.