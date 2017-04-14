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11:57 (мск), источник: Фонтанка

В Пулково умер мужчина

Мужчине стало плохо в аэропорту Петербурга, но подоспевшая скорая лишь смогла констатировать смерть.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», мужчине средних лет стало плохо перед шлагбаумом в аэропорт. Он попросил таксиста, чья машина была припаркована поблизости, подвезти его к зданию. В автомобиле неизвестный скончался.

В УТ МВД по СЗФО нашему корреспонденту подтвердили, что сотрудники транспортной полиции, прибывшие на вызов, попытались провести первые реанимационные мероприятия, но безуспешно.

Как говорят, умерший страдал от хронического заболевания.

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