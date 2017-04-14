В Пулково умер мужчина
Мужчине стало плохо в аэропорту Петербурга, но подоспевшая скорая лишь смогла констатировать смерть.
Мужчине стало плохо в аэропорту Петербурга, но подоспевшая скорая лишь смогла констатировать смерть.
Как стало известно «Фонтанке», мужчине средних лет стало плохо перед шлагбаумом в аэропорт. Он попросил таксиста, чья машина была припаркована поблизости, подвезти его к зданию. В автомобиле неизвестный скончался.
В УТ МВД по СЗФО нашему корреспонденту подтвердили, что сотрудники транспортной полиции, прибывшие на вызов, попытались провести первые реанимационные мероприятия, но безуспешно.
Как говорят, умерший страдал от хронического заболевания.