В Пулково умер мужчина

Как стало известно «Фонтанке», мужчине средних лет стало плохо перед шлагбаумом в аэропорт. Он попросил таксиста, чья машина была припаркована поблизости, подвезти его к зданию. В автомобиле неизвестный скончался.

В УТ МВД по СЗФО нашему корреспонденту подтвердили, что сотрудники транспортной полиции, прибывшие на вызов, попытались провести первые реанимационные мероприятия, но безуспешно.

Как говорят, умерший страдал от хронического заболевания.