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09:21 (мск), источник: Newtimes.kz

В Петропавловске крупный пожар полностью уничтожил новостройку

В Петропавловске локализовали крупный пожар площадью 300 квадратных метров в двухэтажном нежилом доме, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.

Источник: Newtimes.kz

13 апреля в 17:52 на центральный пункт пожарной связи по телефону «101» поступила информация о пожаре в двухэтажном нежилом доме (новостройка) и хозяйственных постройках, расположенных на улице Перминовых.

В 18:00 на место ЧС прибыли первые подразделения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

«Тушение пожара было развёрнуто на 2 боевых участках и происходило в сложных условиях — при порывах ветра, в здании находились заполненные газовые баллоны, что угрожало взрывом. Также осложняло тушение пожара плотная застройка домов и хозяйственных построек», ― говорится в сообщении.

В результате огнём полностью были уничтожены строящийся дом, веранда и хозпостройки. Из дома было вынесено 3 газовых баллонов и 1 кислородный баллон.

Пожар был локализован в 18:37, полностью ликвидирован в 20:01. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.

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