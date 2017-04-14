В Петропавловске крупный пожар полностью уничтожил новостройку

13 апреля в 17:52 на центральный пункт пожарной связи по телефону «101» поступила информация о пожаре в двухэтажном нежилом доме (новостройка) и хозяйственных постройках, расположенных на улице Перминовых.

В 18:00 на место ЧС прибыли первые подразделения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

«Тушение пожара было развёрнуто на 2 боевых участках и происходило в сложных условиях — при порывах ветра, в здании находились заполненные газовые баллоны, что угрожало взрывом. Также осложняло тушение пожара плотная застройка домов и хозяйственных построек», ― говорится в сообщении.

В результате огнём полностью были уничтожены строящийся дом, веранда и хозпостройки. Из дома было вынесено 3 газовых баллонов и 1 кислородный баллон.

Пожар был локализован в 18:37, полностью ликвидирован в 20:01. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.