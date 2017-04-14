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09:30 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новосибирского бизнесмена осудили за организацию незаконного канала миграции

НОВОСИБИРСК, 13 марта, РИА ФедералПресс. Дзержинский районный суд приговорил к условному сроку директора фирмы, который организовал канал незаконной миграции сотен иностранных граждан. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Директор фирмы «СВК-Анж» организовал незаконное пребывание в России иностранных граждан из стран Средней Азии. Подделывая официальные документы, он обеспечил иностранцам срок пребывания в России до семи лет.

«Осуществляя свою коммерческую деятельность на территории Гусинобродского рынка, фигурант по делу в период с 2011 по 2016 годы под видом официального трудоустройства мигрантов в свою фирму на неквалифицированные должности, за денежное вознаграждение подделывал и сбывал трудовые договоры и справки о доходах по форме 2 — НДФЛ, которые в обязательном порядке необходимы иностранцам для предоставления в миграционные органы», — отметили в ведомстве.

На самом деле мигранты в его фирме никогда не работали и не получали зарплату. В миграционные органы они предоставляли поддельные документы о трудоустройстве, что позволяло им находиться на территории России.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статьями 322.1 (организация незаконной миграции) и 327 (подделка и сбыт официальных документов) УК РФ. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и возложением дополнительных обязанностей.

Всем нелегально зарегистрированным гражданам были аннулированы права пребывания в России.

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