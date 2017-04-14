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09:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Грузовик лишился крыши после проезда под мостом в Академгородке (фото)

Инцидент произошел 14 апреля в 10:10 утра на въезде в Академгородок с Бердского шоссе по проспекту Строителей, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Автоспас».

Инцидент произошел 14 апреля в 10:10 утра на въезде в Академгородок с Бердского шоссе по проспекту Строителей.

Грузовик Nissan с полуприцепом при проезде под железнодорожным мостом не прошел по высоте, с крыши полуприцепа оторвало железный лист, которые при падении зацепил Suzuki Grand Vitara. «Сузуки» получила незначительные повреждения — несколько глубоких царапин и небольшие вмятины на боку.

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