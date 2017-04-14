В Чайковском районе депутата поймали пьяным за рулём

Депутат повторно попался на пьяной езде. Уголовное дело возбудили в отношении народного избранника Ольховского сельского поселения Чайковского района, сообщает Следственное управление СКР по Пермскому краю.

В августе 2014 года подозреваемого уже штрафовали за подобное нарушение с лишением права управления транспортными средствами. Ночью 4 марта 2017 года депутат снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали инспекторы ДПС.

Депутат прошел освидетельствование, результаты которого показали наличие у него алкогольного опьянения. Расследование уголовного дела продолжается.