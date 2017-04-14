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09:36 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

17 000 бутылок «паленой» водки нашли в гараже в Лысковском районе

Организатора подпольного водочного цеха будут судить за изготовление поддельных акцизных марок.

17 000 бутылок контрафактной водки обнаружили в гараже в Лысковском районе, сообщает прокуратура Нижегородской области.

Местный житель оборудовал склад со спиртосодержащей продукцией в своем гараже. Полицейские во время проверки нашли у него 935 ящиков, в которых хранилось 16 900 бутылок водки. Акцизные марки на них были изготовлены не производством ФГУП «Гознак».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Нарушителю грозит лишение свободы до трех лет.

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