17 000 бутылок «паленой» водки нашли в гараже в Лысковском районе

17 000 бутылок контрафактной водки обнаружили в гараже в Лысковском районе, сообщает прокуратура Нижегородской области.

Местный житель оборудовал склад со спиртосодержащей продукцией в своем гараже. Полицейские во время проверки нашли у него 935 ящиков, в которых хранилось 16 900 бутылок водки. Акцизные марки на них были изготовлены не производством ФГУП «Гознак».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Нарушителю грозит лишение свободы до трех лет.