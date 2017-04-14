В Хабаровске врач осужден за попытку примкнуть к сирийским боевикам
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Хабаровске приговорил к пяти годам колонии строгого режима жителя поселка
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Хабаровске приговорил к пяти годам колонии строгого режима жителя поселка
Мужчина с высшим медицинским образованием и большим стажем работы врачом в 2015 году начал интересоваться деятельностью международных террористических организаций.
Насмотревшись запрещенных видеороликов в интернете, он решил примкнуть к террористической организации в качестве полевого врача. Вполне осознавая противоправность своих действий, он стал искать возможность выехать в Сирию. Для этого купил авиабилеты в Турцию, чтобы там пересечь границу.
Однако сотрудники ФСБ пресекли реализацию его плана.