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10:25 (мск), источник: "Российская газета"

В Хабаровске врач осужден за попытку примкнуть к сирийским боевикам

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Хабаровске приговорил к пяти годам колонии строгого режима жителя поселка Де-Кастри Хабаровского края за попытку вступить в международную террористическую организацию в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.

Мужчина с высшим медицинским образованием и большим стажем работы врачом в 2015 году начал интересоваться деятельностью международных террористических организаций.

Насмотревшись запрещенных видеороликов в интернете, он решил примкнуть к террористической организации в качестве полевого врача. Вполне осознавая противоправность своих действий, он стал искать возможность выехать в Сирию. Для этого купил авиабилеты в Турцию, чтобы там пересечь границу.

Однако сотрудники ФСБ пресекли реализацию его плана.

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