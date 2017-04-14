Крупный пожар произошел в многоквартирном доме в Новосибирске (видео)
В Калининском районе заполыхала квартира 9-этажки, сообщили «Вестям» очевидцы происшествия.
В Калининском районе заполыхала квартира 9-этажки, сообщили «Вестям» очевидцы происшествия.
Крупный пожар произошел в многоквартирном доме в Новосибирске, сообщили «Вестям» очевидцы происшествия.
Пожар произошел около 12 часов дня 14 апреля в 9-этажном многоквартирном доме по улице Земнухова, 13.
По данным
Очевидцы отметили, что во дворе стояла бригада «скорой помощи».
Информация о пострадавших уточняется.