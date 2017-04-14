Крупный пожар произошел в многоквартирном доме в Новосибирске (видео)

Крупный пожар произошел в многоквартирном доме в Новосибирске, сообщили «Вестям» очевидцы происшествия.

Пожар произошел около 12 часов дня 14 апреля в 9-этажном многоквартирном доме по улице Земнухова, 13.

По данным пресс-служба ГУ МЧС по НСО, пожарные получили звонок в 12:41, на тушение выехало 3 автоцистерны вместе с автолестницей.

Очевидцы отметили, что во дворе стояла бригада «скорой помощи».

Информация о пострадавших уточняется.