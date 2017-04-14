Полицейские изъяли в Челябинске 57 кг подозрительных БАДов

Сотрудники полиции в Челябинске за 11 дней апреля изъяли из продажи 57 кг биологически-активных добавок, продававшихся с нарушениями закона об интеллектуальной собственности. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.

Всего в рамках рейдов по выявлению нарушений и преступлений в этой сфере проверено 66 торговых точек. Кроме БАДов изъято более 200 DVD-дисков, 95 системных блоков, 8085 единиц алкогольной продукции, 5 станков для производства контрафактной продукции, 79 наручных часов, более 200 единиц спортивной одежды и обуви, а также 70 единиц парфюмерной продукции.

«Все изъятое направленно на экспертизу. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более двух миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе.

Возбуждено девять уголовных дел по фактам нарушений авторских и смежных прав, незаконного использования средств индивидуализации товаров, незаконной организации и проведения азартных игр, изготовления поддельных акцизных марок, а также производства, хранения или сбыта товаров и продукции без маркировки.