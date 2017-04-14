Полицейские изъяли в Челябинске 57 кг подозрительных БАДов
Они продавались под чужими товарными знаками.
Они продавались под чужими товарными знаками.
Сотрудники полиции в Челябинске за 11 дней апреля изъяли из продажи 57 кг
Всего в рамках рейдов по выявлению нарушений и преступлений в этой сфере проверено 66 торговых точек. Кроме БАДов изъято более 200
«Все изъятое направленно на экспертизу. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более двух миллионов рублей», — рассказали в
Возбуждено девять уголовных дел по фактам нарушений авторских и смежных прав, незаконного использования средств индивидуализации товаров, незаконной организации и проведения азартных игр, изготовления поддельных акцизных марок, а также производства, хранения или сбыта товаров и продукции без маркировки.