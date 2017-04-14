В Башкирии водитель без прав устроил массовое ДТП и задавил 39-летнего мужчину

Массовое ДТП устроил водитель «Уаз Патриот» в минувший четверг, 13 апреля, в Кумертау. Посреди бела дня на улице Кирова он задавил 39-летнего местного жителя, протаранил «Тойоту Ленд Крузер», врезался в «Ниву», и уехал прочь.

К приезду скорой пострадавший мужчина был еще жив. Но спасти его не успели: он скончался в больнице.

Нарушителя объявили в розыск и вскоре задержали. Им оказался 55-летний житель Кумертау. Предварительно установлено, что он работал разнорабочим у погибшего мужчины, «УАЗ» тоже принадлежал ему. Хотя водительских прав у работяги не было, но владелец, дескать, сам посадил его за руль.

Так ли это на самом деле, предстоит выяснить следователям.