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09:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии водитель без прав устроил массовое ДТП и задавил 39-летнего мужчину

С места ЧП он скрылся.

Массовое ДТП устроил водитель «Уаз Патриот» в минувший четверг, 13 апреля, в Кумертау. Посреди бела дня на улице Кирова он задавил 39-летнего местного жителя, протаранил «Тойоту Ленд Крузер», врезался в «Ниву», и уехал прочь.

К приезду скорой пострадавший мужчина был еще жив. Но спасти его не успели: он скончался в больнице.

Нарушителя объявили в розыск и вскоре задержали. Им оказался 55-летний житель Кумертау. Предварительно установлено, что он работал разнорабочим у погибшего мужчины, «УАЗ» тоже принадлежал ему. Хотя водительских прав у работяги не было, но владелец, дескать, сам посадил его за руль.

Так ли это на самом деле, предстоит выяснить следователям.

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