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09:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе подвыпивший мужчина угнал из автомойки «Хендай»

Ближайшее время он проведет в колонии строгого режима.

В Орджоникидзевском районном суде Уфы завершили разбирательство по угону дорогой иномарки из помещения автомойки.

Как установлено, январской ночью поддатый горожанин, находясь в здании одной из столичных автомоек, решил прокатиться с ветерком. Мужчине приглянулся чужой «Хендай» — и он решил его угнать. Прыгнул за руль, пока никто не видел, завел и дал газу.

Правда, далеко злодей не уехал. Вскоре его остановили инспекторы ДПС, и доставили в отдел полиции для разбирательства. А когда выяснилось, что машина чужая, и никто кататься на ней ему не разрешал — возбудили уголовное дело.

— Оказалось, что мужчина уже был судим. По совокупности приговоров суд назначил мужчине окончательное наказание — два года колонии строгого режима, — отметили в пресс-службе Верховного суда РБ.

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