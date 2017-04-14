В Уфе подвыпивший мужчина угнал из автомойки «Хендай»

В Орджоникидзевском районном суде Уфы завершили разбирательство по угону дорогой иномарки из помещения автомойки.

Как установлено, январской ночью поддатый горожанин, находясь в здании одной из столичных автомоек, решил прокатиться с ветерком. Мужчине приглянулся чужой «Хендай» — и он решил его угнать. Прыгнул за руль, пока никто не видел, завел и дал газу.

Правда, далеко злодей не уехал. Вскоре его остановили инспекторы ДПС, и доставили в отдел полиции для разбирательства. А когда выяснилось, что машина чужая, и никто кататься на ней ему не разрешал — возбудили уголовное дело.