На Кубани служебная собака Европа нашла наркотики в тюбике из-под зубной пасты

Стражи порядка обратили внимание на пассажира, который вел себя нервозно. На него среагировала служебная собака по кличке Европа. При проведении досмотра личных вещей у 22-летнего краснодарца нашли тюбик из-под зубной пасты, в котором были два свертка с серо-зеленым веществом, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО.

Экспертиза показала, что в пакетиках была марихуана. Ранее молодой человек попадал в поле зрения правоохранительных органов за имущественные преступления. Возбудили уголовное дело.