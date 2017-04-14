На Кубани служебная собака Европа нашла наркотики в тюбике из-под зубной пасты
В электричке Староминская — Краснодар полицейская собака нашла наркотики.
В электричке Староминская — Краснодар полицейская собака нашла наркотики.
Стражи порядка обратили внимание на пассажира, который вел себя нервозно. На него среагировала служебная собака по кличке Европа. При проведении досмотра личных вещей у 22-летнего краснодарца нашли тюбик
Экспертиза показала, что в пакетиках была марихуана. Ранее молодой человек попадал в поле зрения правоохранительных органов за имущественные преступления. Возбудили уголовное дело.