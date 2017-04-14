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15:56 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани служебная собака Европа нашла наркотики в тюбике из-под зубной пасты

В электричке Староминская — Краснодар полицейская собака нашла наркотики.

Источник: ЮГА.ру

Стражи порядка обратили внимание на пассажира, который вел себя нервозно. На него среагировала служебная собака по кличке Европа. При проведении досмотра личных вещей у 22-летнего краснодарца нашли тюбик из-под зубной пасты, в котором были два свертка с серо-зеленым веществом, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО.

Экспертиза показала, что в пакетиках была марихуана. Ранее молодой человек попадал в поле зрения правоохранительных органов за имущественные преступления. Возбудили уголовное дело.

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