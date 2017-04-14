В Тольятти женщина упала с пятого этажа, когда мыла окно
В четверг, 13 апреля, примерно в 16:30 43-летняя женщина упала с пятого этажа дома по бульвару Гая, когда мыла окно в квартире, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
В четверг, 13 апреля, примерно в 16:30 43-летняя женщина упала с пятого этажа дома по бульвару Гая, когда мыла окно в квартире, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Для пострадавшей, получившей множественные травмы, была вызвана «скорая». Когда медики приехали, женщина находилась в тяжелом состоянии. Врачи оказали ей помощь на месте и увезли в лечебное учреждение.