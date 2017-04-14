Проверку по факту гибели мужчины от огнестрельного ранения начали в Ростове
Доследственная проверка по факту гибели мужчины от огнестрельного ранения начата в Ростове, сообщает следственное управление СКР по региону.
Доследственная проверка по факту гибели мужчины от огнестрельного ранения начата в Ростове, сообщает следственное управление СКР по региону.
По предварительным данным, 13 апреля мужчина 1973 года рождения переносил под одеждой обрез охотничьего ружья, который самопроизвольно выстрелил на проспекте Стачки.
Мужчина был ранен в ногу и скончался до приезда «скорой» от кровопотери.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Опрошены очевидцы инцидента, назначен комплекс экспертиз.