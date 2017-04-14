Проверку по факту гибели мужчины от огнестрельного ранения начали в Ростове

По предварительным данным, 13 апреля мужчина 1973 года рождения переносил под одеждой обрез охотничьего ружья, который самопроизвольно выстрелил на проспекте Стачки.

Мужчина был ранен в ногу и скончался до приезда «скорой» от кровопотери.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Опрошены очевидцы инцидента, назначен комплекс экспертиз.