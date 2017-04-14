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10:54 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Проверку по факту гибели мужчины от огнестрельного ранения начали в Ростове

Доследственная проверка по факту гибели мужчины от огнестрельного ранения начата в Ростове, сообщает следственное управление СКР по региону.

Источник: Аргументы и факты

По предварительным данным, 13 апреля мужчина 1973 года рождения переносил под одеждой обрез охотничьего ружья, который самопроизвольно выстрелил на проспекте Стачки.

Мужчина был ранен в ногу и скончался до приезда «скорой» от кровопотери.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Опрошены очевидцы инцидента, назначен комплекс экспертиз.

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