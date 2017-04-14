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15:58 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

На трассе в Волгоградской области на ходу загорелся «Ситроен»

13 апреля в Ленинском районе в 7:01 на 76-м километре автодороги «Астрахань-Волгоград» на ходу загорелся «Ситроен Берлинго» 2012 года выпуска, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Волгоградской области.

Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. На тушение прибыли пожарные расчеты 44-й пожарно-спасательной части, они ликвидировали пожар через 22 минуты после сигнала о пожаре на пульт дежурного. Погибших и пострадавших нет.

По данным экспертов, пожар произошел из-за неисправности электрооборудования автомобиля.

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