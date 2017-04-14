На трассе в Волгоградской области на ходу загорелся «Ситроен»
13 апреля в Ленинском районе в 7:01 на 76-м километре автодороги «Астрахань-Волгоград» на ходу загорелся «Ситроен Берлинго» 2012 года выпуска, сообщает ВДТВ со ссылкой на
13 апреля в Ленинском районе в 7:01 на 76-м километре автодороги «Астрахань-Волгоград» на ходу загорелся «Ситроен Берлинго» 2012 года выпуска, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. На тушение прибыли пожарные расчеты 44-й
По данным экспертов, пожар произошел