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10:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области столкнулись «Нива» и фура: погибли двое

Легковой автомобиль выехал с обочины под большегруз.

Два человека погибли в лобовом столкновении «Нива» и фуры DAF вечером четверга, 13 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил старший следователь следственного отделения Бобровского района Юрий Круглов.

ДТП произошло около 21:00 на 630 км трассы М4 «Дон» недалеко от поворота на село Шестаково Бобровского района. Фура, груженая 11 т помидор ехала в сторону Москвы. Водитель большегруза, 38-летний житель Ставропольского края, рассказал следователям, что легковой автомобиль стоял на обочине дороги по пути движения фуры и светил фарами. Это насторожило мужчину, и он сбросил скорость до 50 км/ч. Когда грузовик практически сравнялся со стоящим автомобилем, легковушка вдруг начала выезжать с обочины на трассу прямо под фуру.

— В результате аварии 25-летний водитель и 27-летний пассажир «Нивы», жители Бутурлиновского района, погибли на месте аварии. Сейчас следственный отдел по Бобровскому району проводит расследование по факту ДТП, выясняются все обстоятельства происшествия, назначены экспертиза, которая определит виновника происшествия, — рассказал Юрий Круглов.

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