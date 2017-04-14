В Стрэшенах река Бык затопила дорогу

В Стрэшенах есть злополучный участок дороги у реки Бык: его постоянно затапливает. Сейчас там тоже стоит вода глубиной 15 сантиметров. Как утверждают в местной администрации, решить проблему можно, но такие работы вне компетенции местной власти.

«Вот такие у нас дороги. И так уже целый год, если не больше».

Мэрия обратилась в госадминистрацию дорог, и там разработали проект строительства автомобильного моста. Стоит он сто миллионов леев.