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10:28 (мск), источник: Publika.md

В Стрэшенах река Бык затопила дорогу

В Стрэшенах есть злополучный участок дороги у реки Бык: его постоянно затапливает. Сейчас там тоже стоит вода глубиной 15 сантиметров.

Источник: Publika.md

В Стрэшенах есть злополучный участок дороги у реки Бык: его постоянно затапливает. Сейчас там тоже стоит вода глубиной 15 сантиметров. Как утверждают в местной администрации, решить проблему можно, но такие работы вне компетенции местной власти.

«Вот такие у нас дороги. И так уже целый год, если не больше».

Мэрия обратилась в госадминистрацию дорог, и там разработали проект строительства автомобильного моста. Стоит он сто миллионов леев.

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