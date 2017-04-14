В суд ушло дело по ДТП в Иркутске, где погиб один человек и пострадали девять
Завершено расследование уголовного дела по факту ДТП в Иркутске, когда погиб один пассажир автобуса и девять пострадали.
Завершено расследование уголовного дела по факту ДТП в Иркутске, когда погиб один пассажир автобуса и девять пострадали.
Завершено расследование уголовного дела по факту ДТП в Иркутске, когда погиб один пассажир автобуса и девять пострадали. Как сообщает 14 апреля 2017 года
Материалы уголовного дела, возбуждённого по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Ленинского района, направлены в суд.
Были проведены экспертизы, в том числе автотехническая и