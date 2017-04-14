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11:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

В суд ушло дело по ДТП в Иркутске, где погиб один человек и пострадали девять

Завершено расследование уголовного дела по факту ДТП в Иркутске, когда погиб один пассажир автобуса и девять пострадали.

Источник: AP 2017

Завершено расследование уголовного дела по факту ДТП в Иркутске, когда погиб один пассажир автобуса и девять пострадали. Как сообщает 14 апреля 2017 года пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, следствие считает, что виноват водитель автобуса. Напомним, 1 сентября 2016 года около 16.00 в районе Иркутного моста водитель автобуса «ПАЗ», ехавший по маршруту № 37 в сторону Ново-Ленино, не справился с управлением и врезался в металлическую опору рекламного баннера.

Материалы уголовного дела, возбуждённого по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Ленинского района, направлены в суд.

Были проведены экспертизы, в том числе автотехническая и судебно-медицинская. Установлено, что управлявший автобусом 39-летний мужчина на момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения. Водитель полностью признал свою вину. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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