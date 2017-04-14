Причиной отравления детей в Перми стала ротовирусная инфекция
От неё пострадали пятеро малышей.
От неё пострадали пятеро малышей.
Ротавирусная инфекция стала причиной недомогания детей в детском саду № 134, где пятеро детей накануне почувствовали себя плохо после приёма пищи, — сообщила порталу «АиФ-Прикамье»
В Роспотребнадзоре по Пермскому краю точную причину отравления детей пока назвать не смогли.
«Мы проводим
Напомним, ротавирусную инфекцию ещё называют кишечным гриппом, хотя он не относится к простудным заболеваниям.
Первые симптомы — это острые боли в животе, рвота (до 3−4 раз в сутки), недомогание, повышение температуры (до 38 С), понос. Врачи называют эту инфекцию болезнью грязных рук. Чтобы избежать заболевания, надо тщательно мыть руки после прогулки и посещения туалета. Чаще всего вирус передаётся через пищу.