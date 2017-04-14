В Кыштыме на мальчика упали футбольные ворота, ребенок сломал голень
В Кыштыме (Челябинской области) 13 апреля во время тренировки в спортивной школе футбольные ворота упали на 13-летнего мальчика.
В Кыштыме (Челябинской области) 13 апреля во время тренировки в спортивной школе футбольные ворота упали на 13-летнего мальчика.
Ворота были металлические, но небольшого размера. Они оказались недостаточно закреплены и сильный поры ветра опрокинул их на ребенка.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
«Подростку в больнице была оказана вся необходимая помощь. Еще 2−3 дня он будет находиться на амбулаторном лечении под наблюдением травматологов, — пояснили в ведомстве.
По данному факту будет проводиться проверка.
Похожая ситуация уже была в Челябинске. Как сообщало ранее агентство, 22 июня на восьмилетнего воспитанника футбольной школы на стадионе «Центральный» упали металлические футбольные ворота. Ребенок получил серьезную
По данному факту прокуратура проводила проверку, по итогам которой должностное лицо МБУ «Стадион Центральный» было привлечено к дисциплинарной ответственности, использование ворот для