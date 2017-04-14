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10:23 (мск), источник: Uralpress.ru

В Кыштыме на мальчика упали футбольные ворота, ребенок сломал голень

В Кыштыме (Челябинской области) 13 апреля во время тренировки в спортивной школе футбольные ворота упали на 13-летнего мальчика.

Ворота были металлические, но небольшого размера. Они оказались недостаточно закреплены и сильный поры ветра опрокинул их на ребенка.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, мальчик получил легкие травмы и перелом нижней трети голени, он был сразу же доставлен в городскую больницу.

«Подростку в больнице была оказана вся необходимая помощь. Еще 2−3 дня он будет находиться на амбулаторном лечении под наблюдением травматологов, — пояснили в ведомстве.

По данному факту будет проводиться проверка.

Похожая ситуация уже была в Челябинске. Как сообщало ранее агентство, 22 июня на восьмилетнего воспитанника футбольной школы на стадионе «Центральный» упали металлические футбольные ворота. Ребенок получил серьезную черепно-мозговую травму, был госпитализирован.

По данному факту прокуратура проводила проверку, по итогам которой должностное лицо МБУ «Стадион Центральный» было привлечено к дисциплинарной ответственности, использование ворот для мини-футбола прекращено.

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