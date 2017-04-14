За ночной шум жительница Прикамья отправилась под арест
Прикамская женщина мешала своим соседям спать по ночам. Полицейские составили в отношении шумной гражданки два административных протокола.
Прикамская женщина мешала своим соседям спать по ночам. Полицейские составили в отношении шумной гражданки два административных протокола.
Суд решил оштрафовать ее на шесть тысяч рублей, но добровольно выплачивать административный штраф осужденная не хотела. В итоге судебный пристав по Большесосновскому и Частинскому районам составил новые административные протоколы.
Рассмотрев их, суд вынес женщине наказание в виде шести суток ареста. Данное решение не избавляет ее от уплаты штрафа.