19-летний юноша погиб в результате пожара в Вачском районе

19-летний юноша погиб в результате пожара в деревне Мещеры в Вачском районе, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

Трагедия произошла 12 апреля в дачном доме, куда приехали 19-летний и 21-летний двоюродные братья. Вечером старший брат при растопке печи использовал бензин, из-за которого и произошло возгорание. Старший брат смог выбежать на улицу, а младший погиб. Пострадавший в тяжелом состоянии с ожогами 35% поверхности тела был госпитализирован.