19-летний юноша погиб в результате пожара в Вачском районе
Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту трагедии.
Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту трагедии.
19-летний юноша погиб в результате пожара в деревне Мещеры в Вачском районе, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.
Трагедия произошла 12 апреля в дачном доме, куда приехали 19-летний и 21-летний двоюродные братья. Вечером старший брат при растопке печи использовал бензин,
Для установления причин смерти 19-летнего молодого человека назначена