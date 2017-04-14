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11:17 (мск), источник: Newslab.ru

Подозрительный фонарик на парковке перепугал красноярцев

На место вызывали саперов с собакой.

Источник: РИА "Новости"

Подозрительный фонарик на парковке напугал жителей красноярского микрорайона Пашенный. Инцидент произошел сегодня утром возле дома № 20 по ул. Карамзина.

Местные жители заметили на улице фонарик и приняли его за бомбу, помня о происшествии в Ростове-на-Дону, где в начале месяца возле здания школы прохожий поднял валявшийся на тротуаре включенный фонарик, а когда пытался его выключить — произошел взрыв.

Красноярцы забеспокоились и вызвали на место оперативные службы, сообщив им о возможном «фонарике-бомбе». Те провели все полагающиеся в данном случае мероприятия с оцеплением и привлечением собаки. В итоге полицейские выяснили, что фонарик не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих.

При этом некоторые интернет-пользователи не исключили, что оставленный на парковке фонарик — это проделки «шутников».

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