Подозрительный фонарик на парковке перепугал красноярцев
На место вызывали саперов с собакой.
На место вызывали саперов с собакой.
Подозрительный фонарик на парковке напугал жителей красноярского микрорайона Пашенный. Инцидент произошел сегодня утром возле дома № 20 по ул. Карамзина.
Местные жители заметили на улице фонарик и приняли его за бомбу, помня о происшествии в
Красноярцы забеспокоились и вызвали на место оперативные службы, сообщив им о возможном «фонарике-бомбе». Те провели все полагающиеся в данном случае мероприятия с оцеплением и привлечением собаки. В итоге полицейские выяснили, что фонарик не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих.
При этом некоторые