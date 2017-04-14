В лобовом столкновении авто под Анапой погибли люди

Водитель Kia Cerato вылетел на встречную полосу и врезался в «ГАЗель». По предварительным данным, погибли два человека, еще одного пострадавшего госпитализировали. На месте ДТП работают полицейские.

Обстоятельства происшествия и информация по пострадавшим устанавливаются, сообщила ГТРК «Кубань» инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Славянскому району Анна Миронова.