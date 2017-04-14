Еще одного волгоградского экс-депутата Госдумы принудительно приведут в суд

Сам подсудимый вновь не явился на заседание, сообщает «Интерфакс-Юг». Напомним, первое заседание 30 марта он также проигнорировал. В связи с этим суд постановил принудительно привести Паршина на следующее заседание, которое назначено на 26 апреля.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Николай Паршин обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия в 2010 году он, на тот момент еще депутат Волгоградской областной думы, вступил в сговор с главой Среднеахтубинского района Волгоградской области Сергеем Тихоновым, депутатом Волжской гордумы Сергеем Чекунковым и начальником управления финансов администрации города Волжский Андреем Уваровым. С помощью нескольких фиктивных сделок купли-продажи здания бывшей школы в селе Рахинка Среднеахтубинского района они получили из регионального бюджета свыше 25 млн рублей, что значительно превышало фактическую стоимость объекта недвижимости, утверждают следователи.

Расследование этого уголовного дела было завершено в июне 2016 года, но до суда дошло только в марте, поскольку Паршин регулярно уклонялся от явки к следователям и отказался получить копию своего обвинительного заключения.

Напомним, сейчас в Советском районном суде Волгограда идет рассмотрение уголовного дела против еще одного бывшего волгоградского депутата Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия» Олега Михеева. Он обвиняется по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на особо крупное мошенничество») и также игнорирует заседания суда.