Еще одного волгоградского экс-депутата Госдумы принудительно приведут в суд
Волжский городской суд (Волгоградская область) в четверг продолжил рассмотрение дела бывшего депутата Госдумы РФ от партии КПРФ Николая Паршина, обвиняемого в мошенничестве.
Волжский городской суд (Волгоградская область) в четверг продолжил рассмотрение дела бывшего депутата Госдумы РФ от партии КПРФ Николая Паршина, обвиняемого в мошенничестве.
Сам подсудимый вновь не явился на заседание, сообщает «Интерфакс-Юг». Напомним, первое заседание 30 марта он также проигнорировал. В связи с этим суд постановил принудительно привести Паршина на следующее заседание, которое назначено на 26 апреля.
Напомним,
Расследование этого уголовного дела было завершено в июне 2016 года, но до суда дошло только в марте, поскольку Паршин регулярно уклонялся от явки к следователям и отказался получить копию своего обвинительного заключения.
Напомним, сейчас в Советском районном суде Волгограда идет рассмотрение уголовного дела против еще одного бывшего волгоградского депутата Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия» Олега Михеева. Он обвиняется по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на особо крупное мошенничество») и также игнорирует заседания суда.