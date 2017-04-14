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10:56 (мск), источник: Volga News

Тольяттинский инструктор по фитнесу подозревается в покушении на убийство

На днях в Тольятти после длительной проверки возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, которое произошло еще 18 марта около половины первого ночи.

Возле магазина на Южном шоссе под пули попал 31-летний мужчина. По данным источника в правоохранительных органах, пострадавшего доставили в больницу с огнестрельными ранениями головы и живота.

Подозреваемым по делу проходит тольяттинский фитнес-инструктор 1981 года рождения.

Предполагается, что он стрелял из своего травматического пистолета. Что стало причиной конфликта между мужчинами, пока не ясно.

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