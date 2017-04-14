Тольяттинский инструктор по фитнесу подозревается в покушении на убийство

Возле магазина на Южном шоссе под пули попал 31-летний мужчина. По данным источника в правоохранительных органах, пострадавшего доставили в больницу с огнестрельными ранениями головы и живота.

Подозреваемым по делу проходит тольяттинский фитнес-инструктор 1981 года рождения.

Предполагается, что он стрелял из своего травматического пистолета. Что стало причиной конфликта между мужчинами, пока не ясно.