Тольяттинский инструктор по фитнесу подозревается в покушении на убийство
На днях в Тольятти после длительной проверки возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, которое произошло еще 18 марта около половины первого ночи.
На днях в Тольятти после длительной проверки возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, которое произошло еще 18 марта около половины первого ночи.
Возле магазина на Южном шоссе под пули попал 31-летний мужчина. По данным источника в правоохранительных органах, пострадавшего доставили в больницу с огнестрельными ранениями головы и живота.
Подозреваемым по делу проходит тольяттинский
Предполагается, что он стрелял из своего травматического пистолета. Что стало причиной конфликта между мужчинами, пока не ясно.