Молодая девушка застряла в диване в Новосибирске, сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».

13 апреля поздним вечером молодая девушка, находясь у себя в квартире, решила посидеть за ноутбуком. Она села на мягкий диван, и взяв ноутбук в руки, начала подключать мышку, но она выскользнула у нее из руки и провалилась между спинкой дивана. Девушка решила её достать, встав над диваном. Она подняла сиденье просунула руку, но коварный диван захлопнулся и рука девушки заблокировалась.

Молодая девушка попыталась самостоятельно освободить руку, но находилась в неудобной позе, что поднять сиденье дивана в её положении было невозможно.

«Телефон был на достаточном расстоянии, что бы девушка смогла дотянуться до него и вызвать спасателей МАСС», — говорится в сообщении.

Спасатели вскрыли дверь, зашли в квартиру и освободили из тисков дивана руку 20-летней девушки.

«Рука девушки начала уже отекать, но медицинская помощь не потребовалась», — отметил спасатели.