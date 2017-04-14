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11:51 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре при пожаре погиб мужчина

В Краснодаре начали проверку по факту гибели мужчины при пожаре.

Источник: ЮГА.ру

Возгорание произошло на улице Селезнева в однокомнатной квартире. Рано утром соседи увидели огонь и сообщили в пожарную службу. После локализации в туалете нашли тело пожилого мужчины без признаков насильственной смерти. Погибший жил в квартире один, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Предварительной причиной смерти назвали отравление угарным газом. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Предположительно возгорание произошло в результате неосторожного обращение с огнем. Проводится проверка.

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