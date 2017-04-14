В Краснодаре при пожаре погиб мужчина

Возгорание произошло на улице Селезнева в однокомнатной квартире. Рано утром соседи увидели огонь и сообщили в пожарную службу. После локализации в туалете нашли тело пожилого мужчины без признаков насильственной смерти. Погибший жил в квартире один, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Предварительной причиной смерти назвали отравление угарным газом. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Предположительно возгорание произошло в результате неосторожного обращение с огнем. Проводится проверка.