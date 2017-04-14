В Краснодаре при пожаре погиб мужчина
В Краснодаре начали проверку по факту гибели мужчины при пожаре.
В Краснодаре начали проверку по факту гибели мужчины при пожаре.
Возгорание произошло на улице Селезнева в однокомнатной квартире. Рано утром соседи увидели огонь и сообщили в пожарную службу. После локализации в туалете нашли тело пожилого мужчины без признаков насильственной смерти. Погибший жил в квартире один, сообщает
Предварительной причиной смерти назвали отравление угарным газом. Назначено проведение