В столице Крыма грузовик протаранил жилой дом

Автомобиль «Камаз» накануне съехал с проезжай части и протаранил жилой дом в крымской столице, передает Крыминформ, ссылаясь на отдел ГИБДД УМВД по Симферополю. Причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением.

«Водитель намеренно выехал за пределы проезжей части и протаранил ограждение жилого дома, чтобы не допустить столкновения с впереди стоящими автомобилями», — пояснили в Госавтоинспекции.

Уточним, что авария случилась на улице Беспалова.

Водителю «Камаза» оказали первую медицинскую помощь. Пострадавших нет.