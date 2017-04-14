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11:14 (мск), источник: ИА Татар-информ

Задержаны шесть подозреваемых в обстреле автомобиля в Бавлинском районе

(Казань, 14 апреля, «Татар-информ»). Сотрудники МВД Татарстана задержали подозреваемых в нападении на водителя и пассажира легкового автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Сообщение о происшествии поступило в полицию 10 апреля от 24-летнего жителя города Бавлы. Мужчина рассказал, что возле села Кзыл Яр автомобиль «Лада Приора», в котором он ехал вместе со своим 21-летним знакомым, обстреляла группа молодых людей. Затем они проткнули колесо легковушки и, избивая его, требовали 100 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело статье «Вымогательство».

Полицейские установили, что обратившийся к ним мужчина был знаком с нападавшими. В 2016 году одному из них — 34-летнему ранее судимому за кражу и хулиганство жителю Бавлов, он сдавал свою квартиру. Выехав из нее, квартирант стал требовать у хозяина 100 тысяч рублей за якобы проведенный там ремонт. Поскольку никакого ремонта в квартире не было, мужчина отказался выплачивать эту сумму.

С лета 2016 года экс-квартирант и его знакомые вымогали деньги у мужчины, периодически избивая его.

В настоящее время задержаны 6 участников нападения, совершенного 10 апреля Это мужчины в возрасте 27−34 лет, трое из них заключены под стражу. Инициатор вымогательства и еще двое соучастников преступления объявлены в розыск.

В процессе расследования, полицейские установили еще один факт преступной деятельности задержанных. Как выяснялось, на протяжении некоторого времени они ежемесячно вымогали по 10 тысяч рублей у одного из частных предпринимателей города. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

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